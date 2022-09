Der Donnerstag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp unter der Parität zum US-Dollar notiert. So kostet die Gemeinschaftswährung aktuell 0,9997 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro derweil ganz leicht ab. Derzeit wird er zu 0,9763 nach 0,9773 Franken am Mittwochabend gehandelt.

