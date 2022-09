Die Versicherungs-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2022 unter dem Strich weniger verdient als vor einem Jahr.St. Gallen - Die Helvetia-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2022 unter dem Strich weniger verdient als vor einem Jahr. Belastet haben in erster Linie Einbussen im Anlagegeschäft, während sich die Gruppe vor allem in der Sachversicherung operativ verbessert hat. Der Reingewinn der Helvetia sank im ersten Halbjahr um 16 Prozent auf 219,5 Millionen Franken, wie der Versicherer am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...