Der amerikanische Biotechkonzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, NASDAQ: AMGN) zahlt an diesem Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,94 US-Dollar für das dritte Quartal 2022 an seine Investoren aus. Record day war der 18. August 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 7,76 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 244,79 US-Dollar (Stand: 7. September 2022) bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...