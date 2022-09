Der Impfstoff-Hersteller Valneva startet eine Kooperation mit VBI Vaccines zur Vermarktung und den Vertrieb von PreHevbri®, dem einzigen in Europa zugelassenen 3-Antigen-Impfstoff gegen Hepatitis B. Im Rahmen der Vereinbarung wird das spezialisierte Impfstoffunternehmen Valneva PreHevbri in ausgewählten europäischen Ländern vermarkten und vertreiben, darunter zunächst das Vereinigte Königreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Belgien und die Niederlande. Valneva und VBI gehen davon aus, dass PreHevbri Anfang 2023 in diesen Ländern verfügbar sein wird. Thomas Lingelbach, Präsident und CEO von Valneva, kommentierte: "In den vergangenen Jahren haben wir unsere Marketing- und Vertriebsaktivitäten für Impfstoffe von ...

