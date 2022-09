The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2022



ISIN Name

CH0428194275 VIFOR PHARMA 18-22

US60687YBB48 MIZUHO F.G. 19/23 FLR

XS1488419935 HENKEL 16/22 MTN LS

XS1577847145 QATAR REINS.C.17/UND FLR

XS1678630432 TWDC ENT.18 17/22 MTN

US045167ED13 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN

USM8931TAF68 TUERKIYE GAR.BK 12/22REGS

XS0540190096 THAMES WATER UT.10/30 MTN

CH0221732040 ST.GALL.KTBK 13-22

CH0193069835 BNG BK 12/22

IT0005500571 IMPRENDIROMA S.P.A.

IMPRENDIROMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de