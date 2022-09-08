The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.09.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2022
ISIN Name
CH0428194275 VIFOR PHARMA 18-22
US60687YBB48 MIZUHO F.G. 19/23 FLR
XS1488419935 HENKEL 16/22 MTN LS
XS1577847145 QATAR REINS.C.17/UND FLR
XS1678630432 TWDC ENT.18 17/22 MTN
US045167ED13 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN
USM8931TAF68 TUERKIYE GAR.BK 12/22REGS
XS0540190096 THAMES WATER UT.10/30 MTN
CH0221732040 ST.GALL.KTBK 13-22
CH0193069835 BNG BK 12/22
IT0005500571 IMPRENDIROMA S.P.A.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2022
ISIN Name
CH0428194275 VIFOR PHARMA 18-22
US60687YBB48 MIZUHO F.G. 19/23 FLR
XS1488419935 HENKEL 16/22 MTN LS
XS1577847145 QATAR REINS.C.17/UND FLR
XS1678630432 TWDC ENT.18 17/22 MTN
US045167ED13 ASIAN DEV. BK 17/22 MTN
USM8931TAF68 TUERKIYE GAR.BK 12/22REGS
XS0540190096 THAMES WATER UT.10/30 MTN
CH0221732040 ST.GALL.KTBK 13-22
CH0193069835 BNG BK 12/22
IT0005500571 IMPRENDIROMA S.P.A.
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