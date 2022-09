Karlsruhe (ots) -Im Juli 2022 wurde zum 26. Mal der Grand Prix der Tagungshotellerie verliehen. Der begehrte Branchen-Award ging in der Kategorie A (bis 100 Zimmer) zum dritten Mal in Folge an das vier Sterne Superior Hotel Der Blaue Reiter in Karlsruhe-Durlach. Die Triple-Erfolgsserie aus den Jahren 2012 bis 2014 setzte sich damit fort.Das familiengeführte Hotel wurde im Jahr 2001 als modernes, kunstgeprägtes Designhotel mit 39 Zimmern eröffnet. Nach diversen Erweiterungen hat das Hotel heute insgesamt 88 Zimmer und Suiten. Hinzu kommen ein lichtdurchfluteter Wintergarten, das Tagungszentrum "KunstWerk" und der "KUBUS" (KUnst & BUSiness). Insgesamt weist "Der Blaue Reiter" eine Tagungs- und Eventfläche von 770 Quadratmetern auf."Das Fundament des Erfolgs ist und bleibt der Mensch", so Marcus Fränkle, Geschäftsführer der zweiten Generation. Sein Dank für diese exklusive Auszeichnung gilt deshalb nicht nur den Kunden, die auch während Corona der Inhaberfamilie die Treue gehalten haben, sondern besonders den Mitarbeiter*innen, die hochmotiviert Top-Performance leisten.Die Bestleistung der gesamten Mannschaft inklusive geringer Fluktuation ist kein Zufall, sondern beruht auf dem erfolgreichen 7-Säulen-Programm zur Mitarbeiterbindung und -förderung, das bereits im Jahr 2013 etabliert wurde. Die Inhalte der einzelnen Säulen Gesundheit, Sicherheit, Wissen, Freizeit, Soziales, Finanzen und Extras werden immer wieder flexibel an die Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst, um eine Work-Life-Balance für alle zu schaffen. Ob junge Leute in der Ausbildung oder Führungskräfte: Der respektvolle und wertschätzende Umgang auf Augenhöhe wird täglich im Hotel Der Blaue Reiter mit Leben gefüllt.Marcus Fränkle ist Visionär und Hotelier aus Leidenschaft. Die Herausforderungen der Beherbergungsbetriebe kennt er wie kaum ein anderer. Um seine fundierten Erfahrungen zu teilen, hat er - aus der Branche für die Branche - seine Beratungsfirma "Vorreiter Consulting" gegründet und begleitet mit seinem agilen Team seine Kunden beim Transformationsprozess zu New Work, denn neue Zeiten erfordern neue Lösungen.Der Grand Prix der Tagungshotellerie wird jährlich von "Mein Tophotel" verliehen und ist einer der begehrtesten und renommiertesten Awards der Branche. Die Regeln sagen aus, dass der Preisträger nach drei Siegen in Folge zwei Jahre von der Teilnahme ausgeschlossen ist, so dass "Der Blaue Reiter" sich an den nächsten Wettbewerben nicht beteiligen kann.Pressekontakt:Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co.KG+49 (0)721 94266-0info@hotelderblauereiter.dehttps://hotelderblauereiter.de/Original-Content von: Hotel Der Blaue Reiter GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129985/5315968