(shareribs.com) London 08.09.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben, gestützt von den Sorgen über die Angebotslage. In den USA meldete das API ein deutliches Plus bei den Rohölbeständen. Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen Anstieg der Rohölbestände um 3,645 Mio. Barrel gemeldet. Im Vorfeld erwartet wurde ein Rückgang von knapp 750.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...