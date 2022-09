Ex-VW-Chef Herbert Diess bezeichnete den ID. Buzz als einen der spannendsten Fahrzeuganläufe in diesem Jahr. Die erste Ausfahrt in dem Elektro-Bulli zeigt, dass VW in der Tat ein sehr gutes Elektroauto gelungen ist, das bei Passanten gut ankommt. Wenn da nur der Preis nicht wäre. * * * Egal ob man sich mit Autos auskennt oder nicht: Einen VW-Bus in der ikonischen Zwei-Farb-Lackierung erkennt wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...