Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag könnte sich die Aufholjagd am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Der DAX +0,59% wurde am Morgen zeitwiese 0,7 Prozent höher bei 13.003 Punkte taxiert und könnte damit die runde Marke von 13.000 Punkten zurückerobern. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Vorgaben aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...