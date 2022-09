Berlin (ots) -And the winner is ... Am 7. September 2022 wurden in Berlin bereits zum siebten Mal die VISION.A Awards verliehen. Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages der Zukunftskonferenz powered by APOTHEKE ADHOC mit zahlreichen Programm-Highlights wurden Healthcare-Visionär:innen in acht Kategorien mit einem Award für ihre innovativen Ideen und Konzepte ausgezeichnet, in einer einzigartigen Hybrid-Veranstaltung mit Gästen vor Ort sowie Teilnehmer:innen im Livestream.Emotionale Höhepunkte waren dabei unter anderem die erstmalige Verleihung des Sonderpreises für berufspolitisches Engagement an Apothekerin Daniela Hänel, LINDA Apotheke Zwickau, für ihren besonderen Einsatz für den Berufstand sowie die Auszeichnung der vier Apothekenteams in der Kategorie Beste Kampagne Personal & Apotheke für ihre trotz aller Herausforderungen kreativen Lösungen, um dem Personalmangel in der Apotheke entgegenzuwirken.Die Preisträger:innen der VISION.A Awards 2022 auf einen Blick:Beste Kampagne Cannabis:· Gold: Patientennachweis, Cansativa GmbH· Silber: Dronabinol-Lösung, Cantourage GmbHCorporate Social Responsibility:· Gold: SPEAKUP - Frauennotruf München, MENSCH Kreativagentur· Silber: Trang Luu-Frieling, Cäcilien-Apotheke Berlin· Bronze: Eine Dosis Zukunft., Apothekerkammer Westfalen-Lippe· Bronze: Schützen. Spenden. Helfen., LINDA ApothekengemeinschaftBeste Kampagne E-Rezept:· Gold: E-Rezept-Enthusiasten· Gold: MAXMO - Die E-Rezept-Experten· Silber: Scanacs, E-Rezept-ImagekampagneBeste Kampagne Impfen:· Gold: Impfmarathon, Aktive Apotheken Böblingen GbR· Silber: DresdenImpft, Sven Lobeda· Bronze: Corona-Impfbox Köln-Kalk, Hayriye Polat & Gence PolatBeste:r Influencer:in Apotheke & Arzneimittel· Gold: Anja Löst, pkaimpuls· Silber: Leon Mittl, leon.pharmazie· Bronze: Anthonie Hansen, Nathalie Voß, Theresa Mahnke, die_offizinqueensBeste Kampagne Personal & Apotheke:· Gold: Pharma Jumper App, Nicole Hoffeins & Maik Kwiatkowski· Silber: Central-Apotheke Walldürn· Silber: Apotheke Haus Postplatz· Silber: Adler-Apotheke Dr. SchlagsBester Podcast: Healthcare· Gold: Auf Herz & Ohren mit Doc Caro, Vita Health Media GmbH, im Auftrag der AOK Rheinland/Hamburg entwickelt und produziert· Silber: Der digitale Apotheker, Jan Reuter· Bronze: Ne Dosis Wissen, Wort & Bild Verlag· Bronze: Spitzenfrauen, Cornelia WankeSonderpreis für berufspolitisches Engagement:· Daniela Hänel, LINDA Apotheke ZwickauDie feierliche Verleihung der VISION.A Awards bildete in diesem Jahr das furiose Finale des ersten Veranstaltungstages der Zukunftskonferenz, bei dem sich alles um die Apotheke der Zukunft, den Corona-Herbst und weitere spannende Themen drehte. Die hochkarätige Jury bestehend aus Brancheninsider:innen und Apotheker:innen hatte die Qual der Wahl aus mehr als 50 Einreichungen. Am Ende konnten sich 24 Preisträger:innen über eine der Trophäen sowie Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro freuen.Mehr als 200 Gäste verfolgten die Preisverleihung live im Berliner Filmpalast Kino International mit. Hunderte Teilnehmer:innen waren außerdem im Livestream dabei. Durch den Abend führten Lena Ungvári, Apothekerin, Dozentin, Apotheken-Teamtrainerin und Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von PTA IN LOVE, beide selbst Jurymitglieder der VISION.A Awards. Die Preise wurden von den weiteren Jurymitgliedern Thomas Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und VISION.A-Initiator, Melanie Dolfen, Apothekerin und Inhaberin der BezirksApotheke Berlin, Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Anike Oleski, Apothekerin und Inhaberin MediosApotheke Berlin, und Dirk Vongehr, Apothekeninhaber und Mitglied des Präsidiums des MVDA überreicht. Gerahmt wurde der Event von tollen Showacts: Vertical Pole-Künstlerin Luzie Lou und Artist Andalousi El Akel.Weiteres Bildmaterial für die Berichterstattung stellen die Veranstalter bei Bedarf gerne zur Verfügung.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCMinna LiebmannPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 514E-Mail: minna.liebmann@el-pato.de / vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/5315995