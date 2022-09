Die Bullen geben heute bei Aixtron den Ton an. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund drei Prozent. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 24,75 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Aixtron, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund 0,1 Prozent. Bis heute markieren 24,77 EUR dieses Hoch. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Danach notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...