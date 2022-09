NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 135 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford hält den Kursrückgang der Aktie angesichts der Sorgen um die Zantac-Rechtsstreitigkeiten für übertrieben, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Für den schlimmsten Fall kalkuliert er mit 8 Milliarden Euro Verbindlichkeiten für den Pharmakonzern. Auch mit Blick auf die Fundamentaldaten sieht er Luft für die Gewinnerwartungen am Markt. Nach zwei Fehlschlägen in Medikamentenstudien müsse das Vertrauen der Anleger an die Pipeline des Pharmakonzerns allerdings wieder aufgebaut werden./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 11:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

