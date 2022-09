Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung des EZB-Rates und die anschließende Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Lagarde werden mit großer Spannung erwartet, so die Analysten der Helaba.Marktteilnehmer hätten den vieldiskutierten Zinsschritt um 75 BP nicht vollständig eskomptiert. Jüngste EZB-Kommentare von Vertretern vor allem aus der Peripherie hätten Zweifel an der Entschlossenheit der Zentralbanker erhöht. Dass die EZB aber, wie nach der letzten Zinssitzung angedeutet, nur einen kleinen Schritt machen werde, erscheine angesichts der hohen Kaufkraftverluste nicht wahrscheinlich. Mithin könnte der Kompromiss in der Mitte liegen, was auf 50 BP hinauslaufen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...