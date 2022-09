Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X zeigte im August in einem allgemein schwachen Marktumfeld eine überzeugende Entwicklung und erzielte einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,3%, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Defensiv Fonds (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...