Die Erste Bank und Sparkassen reduzieren außerhalb der Öffnungszeiten die Außenbeleuchtung von über 750 Filialen in ganz Österreich. Die Innenbeleuchtung der Selbstbedienung-Foyers wird außerhalb der Filialöffnungszeiten stark gedimmt beziehungsweise läuft auf Sicherheitsbeleuchtung. Jeden Tag werden so insgesamt rund 7.500 kWh Strom gespart, was dem Jahresverbrauch von zwei Zweipersonenhaushalten in Österreich entspricht.

