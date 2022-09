DJ Commerzbank-CEO hält trotz Krisen an Gewinnziel und Strategie fest

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz Ukraine-Kriegs und dessen Folgen für Deutschlands Energieversorgung und Konjunktur sieht Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof die Jahresziele der Bank nicht in Gefahr. "Wichtig ist erstmal die Botschaft, dass wir sehr gut ins erste Halbjahr gestartet sind", sagte Knof beim "Banken-Gipfel" in Frankfurt. "Wir haben einen Großteil der Wegstrecke erzielt, deshalb bin in immer noch vorsichtig optimistisch."

Die Bank erwartet im laufenden Jahr einen Nettogewinn von über 1 Milliarde Euro. Allerdings stehen die Ziele unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu einer deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen Lage etwa aufgrund eines Gaslieferstopps kommt. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass, wenn es nicht zu einer Vollkatastrophe und Vollbremsung kommt, wir unsere Ziele auch erreichen können."

Knof sieht auch keinen Grund, an der Strategie der Bank zu rütteln. "Die Strategie der Commerzbank greift und die großen Eckpfeiler der Strategie passen", sagte der Manager. Dabei handele es sich um Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Profitabilität. "Wir sind auf dem Weg, unsere Ziele in der Strategie 2024 zu erreichen. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, hier Veränderungen vorzunehmen."

Das Umfeld spielt dennoch eine Rolle. "Es ist natürlich richtig, dass die veränderten Rahmenbedingungen hier und da zu einer anderen Priorisierung, vielleicht zu einer anderen Reihenfolge führen", sagte Knof, ohne das weiter auszuführen. Die anstehenden jährlichen Gespräche zwischen Vorstand und Aufsichtsrat über die Strategie seien "schon fast mehr Routine, als dass es zu Veränderungen kommt."

Die Commerzbank befindet sich im zweiten Jahr ihres Konzernumbaus, der mit einem Abbau von brutto 10.000 Stellen und einer deutlichen Ausdünnung des Filialnetzes einhergeht. Anfang März hatte die Bank die in ihrer "Strategie 2024" definierten Ziele für die Erträge, den operativen Gewinn und die Eigenkapitalrendite angehoben. Die Commerzbank will die Erträge bis 2024 auf 9,1 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis soll 3 Milliarden Euro erreichen. Die Bank will einschließlich für das Jahr 2024 rund 3 bis 5 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten. Sie geht davon aus, zum Ende des Planungshorizonts Kosten von 5,4 Milliarden Euro auszuweisen.

