Gold und Silber konnten zwar am Mittwoch ein kleines Comeback feiern. Doch von einer Trendwende zu reden, dafür ist es sicherlich noch zu früh. "Am Ende entscheidet sich alles beim US-Dollar. Solange der Höhenflug anhält, haben es alle anderen Assets schwer", sagt Markus Bußler. Doch die Märkte werden wohl das Top beim US-Dollar vorwegnehmen. Ein langfristiger Chart des US-Dollar-Index zeige, dass im Trendkanal durchaus noch Luft in Richtung 120 sein könnte. Die kommenden Wochen könnten also noch hart werden. "Doch wir alle wissen, dass kein Trend ins Unermessliche wächst." Bei den Gold- und Silberaktien kam es zwar gestern zu einer Erholung, doch schon von einem Trendwechsel zu sprechen, wäre vermessen. Zunächst einmal muss es als technische Gegenbewegung eingestuft werden. Einige Aktien allerdings versuchen sich an einer Bodenbildung. Die Lichter gehen dagegen bei Great Panther Mining (ehemals Great Panther Silver) aus. Nur wenige Wochen nach dem Verkauf einiger Assets an Guanajuato Silver hat Great Panther Gläubigerschutz beantragt. Sprich: Der Konzern ist in der Insolvenz. Die kanadische Börse TSX prüft ein Delisting der Aktie. Aktuell ist die Aktie vom Handel ausgesetzt. Ob das Unternehmen erfolgreich restrukturiert werden kann, steht in den Sternen. Allzu hohes Risiko müssten nach Ansicht von Markus Bußler die Anleger derzeit gar nicht gehen. Die großen Goldproduzenten bieten derart niedrige Bewertungen verbunden mit einem hohen inneren Wert, dass die Papiere jede Menge Kurschancen bieten, sobald der Markt dreht. Erfreuliche Entwicklungen gibt es nur in wenigen Branchen. Eine davon ist die Lithiumbranche. Der australische Lithiumproduzent Allkem ist auf ein frisches Allzeithoch ausgebrochen. Und auch bei den australischen Uranaktien sieht es nach weiteren Kursgewinnen aus. Ein Beispiel ist Paladin Energy. Ein Re-Start der "Langer Heinrich Mine" in Namibia könnte durchaus gelingen.