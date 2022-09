Linz (ots) -Ladestrom zuhause einfach mit dem Dienstgeber abrechnenElektrische Dienstwagen werden sehr oft bei Arbeitnehmer:innen zuhause geladen. Der dafür verwendete Strom muss deshalb separat vom privaten Verbrauch erfasst werden. KEBA präsentiert mit der Dienstwagen-Wallbox nun eine Ladestation, die eine komfortable, da automatische Abrechnung des Ladestroms mit dem Dienstgeber ermöglicht. Auch sie ist klimaneutral produziert.Mit der mess- und eichrechtskonformen Dienstwagen-Wallbox werden alle Ladesitzungen exakt erfasst und drei Monate lang gespeichert bzw. auf Wunsch monatsweise vollautomatisch an eine hinterlegte Emailadresse versendet. Dieser automatische Ladereport erfolgt in den gängigen Dateiformaten PDF sowie CSV. Somit können die Ladedaten manuell und auch maschinell ausgelesen werden. Darüber hinaus ist durch die Anbindung an ein OCPP-Backend sogar die Verknüpfung mit einem firmeneigenen Abrechnungstool möglich.Zuordnung durch RFID-KarteSollten zuhause mehrere Elektrofahrzeuge über eine Wallbox geladen werden, ermöglicht eine Nutzer:innenkennung über RFID-Karte die Unterscheidung zwischen Privat- und Firmenwagen.Verbindung mit PV-Anlage, Smart Home-System und AppDie KEBA Dienstwagen-Wallbox beherrscht nicht nur die Messung von Ladeströmen sowie die Übermittlung von Ladedaten. Sie ist eine in jeder Hinsicht konnektive Ladestation. Über WLAN lässt sie sich in ein Smart Home integrieren bzw. kommuniziert mit der KEBA-eigenen Wallbox-App, die wiederum über den Betriebszustand informiert sowie die Steuerung der Ladestation ermöglicht. Auch laufende kostenlose Software-Updates sind nun "easy-to-use" über die KEBA-App erhältlich. Da die Dienstwagen-Wallbox auch mit dem Energie-Management-System des Hauses bzw. dem Wechselrichter der PV-Anlage kommunizieren kann, ist auch die Nutzung von selbstproduziertem Sonnenstrom kein Problem.Zuverlässig laden, auch nach StromausfallZudem wurde auch diese Ladestation von KEBA klimaneutral in Österreich produziert und sorgt - wie alle KEBA-Wallboxen - nicht nur für komfortables Laden und Abrechnen, sondern vor allem für eine zuverlässige Nutzung. So startet die Wallbox nach einem Stromausfall oder einer anderen Unterbrechung automatisch wieder neu und stellt damit eine ausreichende Ladung sicher, sobald das Fahrzeug wieder gebraucht wird.4 Jahre: Verlängerte GewährleistungBei der KEBA Dienstwagen-Wallbox wurde die Gewährleistung zudem um zwei Jahr verlängert. Für alle Ladestationen dieses Typs gelten also 4 Jahre Gewährleistung.Mehr zur Dienstwagen-Wallbox unter:www.dienstwagenwallbox.com (https://www.ots.at/redirect/wallbox)Über KEBA eMobilityKEBA zählt zu den Top-Herstellern intelligenter Ladestationen. Seit über 12 Jahren ist das Linzer Unternehmen in dieser Branche erfolgreich unterwegs und hat somit maßgeblich Pionierarbeit in Sachen Ladeinfrastruktur geleistet. Seit 2022 biete KEBA sein gesamtes Produktportfolio als klimaneutrale Produkte an. Die KeContact P30-Wallbox lädt sämtliche Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Schnittstellen wird sie zudem zur hochintelligenten Kommunikations- und Steuerungszentrale. So lässt sich die Ladestation einfach in Smart Homes und Energie-Management-Systeme integrieren sowie mit Photovoltaikanlagen koppeln. keba.com/emobilityKEBA GruppeKEBA ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen. Die KEBA Group AG ist in den drei operativen Geschäftsfeldern Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren entsprechend seines Leitspruchs "Automation by innovation" . KEBA Automationslösungen sind easy to use und erfüllen höchste Anforderungen in spezifischen Branchen. www.keba.comBildnachweis (https://www.ots.at/redirect/dataspace)Alle Bilder © KEBA Group AG, Abdruck honorarfreiPressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & CommunicationsKEBA Energy AutomationKEBA Energy Automation GmbHReindlstraße 51, 4040 Linz, AustriaMobile: +43 664 80709-74036Email: lzr@keba.comwww.keba.com/emobilityKatarina WeissengruberUnternehmenssprecherin KEBA GruppeKEBA Group AGReindlstraße 51, 4040 Linz, AustriaPhone: +43 732 7090-25440Email: wgk@keba.comwww.keba.comOriginal-Content von: Reichl und Partner PR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145695/5316175