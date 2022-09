Hans Lang wechselt von Kapsch TrafficCom zu A1 Telekom Austria und übernimmt dort die Leitung des Bereichs Investor Relations. Er folgt damit Susanne Aglas-Reindl nach, die in Elternkarenz ist. In seiner neuen Funktion wird Hans Lang die gesamte Kapitalmarktkommunikation der A1 Telekom Austria Group verantworten. Neben der laufenden Kommunikation mit Investor:innen und Analyst:innen ist er mit seinem Team für die Einhaltung der Berichtspflichten sowie die Erstellung von Geschäfts- und Quartalsberichten verantwortlich. Darüber hinaus zählen die Organisation der Hauptversammlung und die Bearbeitung von kapitalmarktrelevanten Themen zu seinen Aufgabenbereichen. Hans Lang war bereits während und nach seinem BWL-Studium an der Universität Wien im ...

