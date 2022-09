Wallisellen (ots) -



Ford Pro stellt ein kompaktes Nutzfahrzeug vor, auf das speziell kleine und mittelgrosse Unternehmen gewartet haben dürften: den batterieelektrisch angetriebenen neuen E-Transit Custom - das ist der erste Repräsentant der nächsten Ford Custom-Generation. Der Transit Custom, angesiedelt im 1,0-Tonnen-Segment, ist der meistverkaufte Lieferwagen in Europa. Der E-Transit Custom wurde komplett neu entwickelt und erzielt ein noch höheres Produktivitäts-Level für die Nutzer. Eine neue Batterie-Generation ermöglicht dem rein elektrisch angetriebenen Transporter eine WLTP-Reichweite von bis zu 380 Kilometern. Laden kann das leichte Nutzfahrzeug an einer entsprechenden Säule mit bis zu 125 kW pro Stunde. Die maximale Nutzlast von bis zu 1.100 Kilogramm erreicht das hohe Niveau der noch aktuellen Custom-Generation mit Dieselantrieb.



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



