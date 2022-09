DAX vor der 13000 am EZB-Tag: Chance erneut auf Gap-close Trading? Chartanalyse zum Donnerstag vor der EZB-Sitzung im Trading. Aufwärtstrend im DAX voraus Der gestrige Tag startete schwach und hat sich dann doch wieder an die 12.840 angenähert. Ein Bereich, den wir auch im Livetrading am Vormittag besprachen und handelten. ...

