In der Europäischen Union (EU) ist in diesem Sommer so viel Solarstrom produziert worden wie nie zuvor. Die zwischen Mai und August erzeugten 99,4 Terrawattsunden bedeuten einen neuen (historischen) Rekordwert und zugleich ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Denkfabrik Ember im Rahmen einer Studie errechnet hat.Insgesamt machte Solarstrom in diesem Zeitraum zwölf Prozent an der Stromerzeugung innerhalb der EU aus. 2021 betrug der Anteil lediglich neun Prozent. Heruntergebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...