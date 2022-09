Mainz (ots) -Staffelstart im ZDF für die "SOKO"-Serien am Vorabend. Los geht es am Montag, 19. September 2022, 18.00 Uhr, mit der ersten von zwölf neuen Folgen der "SOKO Potsdam". In der Auftaktfolge der neuen Staffel mit dem Titel "Fremder Vertrauter" hat Pauline Hobrecht (Agnes Decker) ihren ersten Arbeitstag bei der Kripo in Potsdam. Als sie sich gerade dem Team (Michael Lott, Skandar Amini, Bernd Stegemann, Gabriele Völsch, Yung Ngo) vorstellen will, steht plötzlich ein verängstigter junger Mann im Büro, der elf Jahre zuvor entführt worden war. Die Kommissarinnen Tamara (Anja Pahl) und Pauline müssen den Vermisstenfall neu aufrollen.Die neue Staffel der "SOKO Köln" mit 24 Folgenbeginnt am Dienstag, 20. September 2022, 18.00 Uhr, mit den "Furry Tales" - ein bunter Einstieg für das bekannte Team: Hauptkommissarin und Teamleiterin Helena Jung (Sonja Baum), ihr Vize Matti Wagner (Pierre Besson), die Kriminalkommissare Jonas Fischer (Lukas Piloty), Vanessa Haas (Kerstin Landsmann) und Lilly Funke (Tatjana Kästel) sowie Rechtsmediziner Dr. Philip Kraft (Thomas Clemens). In Gastrollen zu sehen sind unter anderen Claudia Rieschel, Katharina Thalbach, Jürgen Heinrich und Martin Feifel. Ein kleines Jubiläum folgt am 11. Oktober 2022: die 400. Folge "Lissis Leben" mit Marie Zielcke. Drei Wochen später gibt es ein Wiedersehen mit einer Ex-Hauptkommissarin der Serie: In "Die Verschworenen" kehrt Sophia Mückeberg (Anne Schäfer) für eine Folge zu den alten Kolleginnen und Kollegen zurück. Und in Folge 416 feiert SOKO-Kommissarin Vanessa Haas ihr 20-jähriges Dienstjubiläum - sie ist seit Beginn bei dem ZDF-Vorabendformat dabei.Die "SOKO Wismar" startet am Mittwoch, 21. September 2022, um 18.00 Uhr. In Wismar herrscht schaurige Vorfreude: Nosferatu kehrt zurück auf die Bühne. Doch das Theaterstück fällt aus. Denn am Morgen der Premiere wird der Hauptdarsteller tot aufgefunden. Eine verwirrende Ermittlung zwischen Wirklichkeit und Illusion beginnt. Schließlich taucht auch noch ein weiterer Nosferatu in der Stadt auf. Oder bilden sich die Kommissarinnen und Kommissare den Vampir etwa nur ein? Das Team (Nike Fuhrmann, Dominic Boeer, Stella Hinrichs, Gustavs Gailus) um Revierchef Reuter (Udo Kroschwald) muss einen kühlen Kopf bewahren, um herauszufinden, wer Nosferatus Rückkehr durch den Mord an René Schröder verhindert hat. Das ZDF strahlt 26 neue Folgen "SOKO Wismar" mittwochs um 18.00 Uhr aus.Auf die Fans der "SOKO Stuttgart" warten ab Donnerstag, 22. September 2022, 18.00 Uhr, 24 neue Folgen mit Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich), Jo Stoll (Peter Ketnath), Lea Gomez (Jasmin Gassmann) und Rico Sander (Benjamin Strecker) sowie Kriminaldirektor Kaiser (Karl Kranzkowski). Kaiser kommt zu Beginn des Falls "Das Pfandhaus" am 27. Oktober 2022 in eine Notlage, da der Kollege Stoll in Spanien mit dem Motorrad feststeckt. Schließlich findet er in Kriminaloberkommissar Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) von der "SOKO Wismar" eine effektive Vertretung für den in Kollegen Stoll. In dem kniffligen Fall entdeckt der ausgeliehene Kollege nicht nur einen besonderen Zugang zu den Tatverdächtigen, sondern kann am Ende sogar den Täter finden.Bis zum Start der neuen "SOKO Linz" (21 Episoden ab 21. Oktober 2022) werden auf dem Freitagssendeplatz um 18.00 Uhr Folgen der "SOKO Kitzbühel" wiederholt. Neue Folgen der "SOKO Hamburg" sind für Anfang 2023 geplant.Alle neuen SOKO-Folgen (ausgenommen Kitzbühel und Linz) sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 089 - 9955-1352;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über:https://presseportal.zdf.de/presse/sokopotsdamhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokokoelnhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokowismarhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokostuttgarthttps://presseportal.zdf.de/presse/sokokitzbuehelhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokolinzPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5316252