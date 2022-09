Berlin (ots) -Best IT schafft für den Omnichannel-Spezialisten MediaShop International Group (MSIG) mit Sitz in Lindau eine völlig neue E-Commerce-Basis für dessen Digitalgeschäft. Der Aufbau einer zukunftsfähigen und agilen E-Commerce-Struktur steht im Vordergrund des neuen Online-Shop-Projektes von MediaShop. Damit sollten die laufenden Kosten deutlich reduziert werden, während der neue Shop mit modernem Design mehr Conversions generieren und eine deutlich verbesserte User Experience bieten sollte. Eine Kernaufgabe war dabei die Strukturierung und Automatisierung der Produktdatenpflege des umfangreichen Angebotes. Die Produkte der eigenen Vertical Brands, die von MediaShop regelmäßig eingepflegt werden, sollten leicht angelegt und ausgerollt werden können. Ebenso sollten inspirierende Produktwelten geschaffen werden.Mit dem Relaunch des eigenen Webshops kommt das Unternehmen dem strategischen Ziel, den E-Commerce am Konzernumsatz auf über 50 Prozent zu steigern, einen weiteren Schritt näher. Derzeit entfällt rund ein Drittel der Umsatzerlöse von MediaShop auf den elektronischen Handel. Nicht nur das Design des Onlineshops wurde runderneuert, auch inhaltlich und technisch hat sich vieles grundlegend verändert. So passt die Seite ihr modernes Erscheinungsbild automatisch dem jeweiligen (mobilen) Endgerät und seiner Bildschirmgröße an. Bei der Navigation wurde auf eine klare Struktur mit Inhalten zu allen beliebten Themenbereichen gesetzt.Technologische Basis ist "State-of-the-Art""Uns war es wichtig, eine technologische Basis zu schaffen, die absolut "State-of-the-Art" ist. Dabei hat uns Best IT mit seiner langjährigen Erfahrung in der Umsetzung komplexer Commerce-Projekte als Sparringspartner hervorragend unterstützt. Der erfolgreiche Relaunch unseres Webshops (www.mediashop.tv) ist ein echter Meilenstein und bildet die perfekte Basis, um unser Wachstum im Digitalbereich weiter zu forcieren. Die Prozesse wurden schneller gemacht und auch die Conversion Rate des Shops wurde signifikant verbessert. Ein Endergebnis, das sich sehen lassen kann", freut sich Philipp Nachbaur, CEO der MediaShop International Group.In enger Zusammenarbeit mit dem Team von MediaShop schafft Best IT eine zukunftsweisende neue Basis, um das Wachstum des Unternehmens im Digitalbereich weiter zu unterstützen. Die gesamte Commerce-Architektur und die umliegende Systemlandschaft wurden neu konzipiert, eine Low-Code-Plattform für die Wiederverwendbarkeit aller Komponenten entwickelt, ein nutzerzentrierter Design-Ansatz erstellt sowie verschiedene API-First-Technologien eingesetzt. Dadurch ist heute ein selbstständiger Roll-out neuer Shops durch das unternehmenseigene Team von MediaShop möglich. "Mit der Low-Code-Plattform haben wir für MediaShop auf der Basis der Technologien unserer Partner, wie u.a. Commercetools und Akeneo, die neue Basis geschaffen, damit MediaShop mit eigenen Bordmitteln künftig auf einfachem Weg neue Shops und Brands launchen kann", erklärt Christoph Batik, CSO bei Best IT.Die wichtigsten Highlights des neuen Webshops: Intelligente Produkt-Suche mit KI-gestützter Schnellsuche, persönlicher Kundenbereich mit Paketverfolgung und Einsicht in die eigene Einkaufshistorie inkl. Wiederbestellmöglichkeit, erweiterte Produktwelten und optimierte Artikelübersichten, Bedienungsanleitungen zum Download, unkomplizierter Bestellprozess inkl. Möglichkeit zur Gastbestellung, sicherer Bezahlvorgang mit erweiterten Zahlarten, TV-Player mit Livestream. Zusätzlich begleitet wurde der Relaunch von einer digitalen Kampagne. We create CX Leaders! Als Digital Experience Partner, der für Wachstum brennt, schaffen wir datengetriebene Kundenerlebnisse, die begeistern und Kunden in den Mittelpunkt stellen. Mehr als 100 leidenschaftliche Spezialisten verknüpfen Strategien, Daten, Technologien und Designs entlang der gesamten Customer Journey zu einer zukunftsorientierten Architektur. Dabei führt unser Customer Experience Framework Unternehmen systematisch zur CX Leadership. Wir sind einer der größten inhabergeführten Digital Experience Partner in Deutschland und Österreich. Mehrfach preisgekrönt gestalten wir seit über 22 Jahren erfolgreich die Digitalisierung von Handelsprozessen entscheidend mit. Zu unseren Referenzen zählen unter anderem Active Nutrition (Powerbar), Borussia Dortmund (BVB), Calumet Photographic, Denios, Fischer Sports, Intersport, MediaShop, REWE, SLV und Tom Tailor. 