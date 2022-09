DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Position des CEO der Exasol AG



08.09.2022

Wechsel in der Position des CEO der Exasol AG



Nürnberg, 08.09.2022: Aaron Auld, CEO von Exasol, wird sein Mandat aus persönlichen Gründen zum 30. September niederlegen. Dies wurde heute zwischen Aaron Auld und dem Aufsichtsrat von Exasol einvernehmlich vereinbart. Aaron Auld trat 2006 in das Unternehmen ein und wurde 2013 erstmals zum CEO ernannt. Aaron Auld war ursprünglich bis November 2024 bestellt.



"In den vergangenen Jahren ist es uns gemeinsam mit unserem großartigen Team gelungen, Exasol zu einem international erfolgreichen Unternehmen aufzubauen. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Mitarbeitern von Exasol sowie bei unseren Kunden und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung auf diesem Weg bedanken. Ich freue mich, dass ich diese Entwicklung über viele Jahre mitgestalten konnte", sagt Aaron Auld und fügt hinzu: "Es ist Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, in dem ich den Fokus auf meine Familie richten möchte und die Zukunft von Exasol in die Hände einer neuen Führung lege. Ich werde dem Unternehmen und dem Team auch weiterhin eng verbunden bleiben und wünsche ihnen alles Gute für den vor ihnen liegenden vielversprechenden Weg."



Dazu Volker Smid, Aufsichtsratsvorsitzender von Exasol: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates möchte ich Aaron Auld für seinen unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen danken. Er hat in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, Exasol zu einem Unternehmen mit hervorragenden Perspektiven im riesigen Markt der Datenanalytik zu machen. Dafür sprechen wir ihm unsere tiefe Dankbarkeit aus. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."



Der Aufsichtsrat wird umgehend die Suche nach einer Nachfolge für die CEO Position beginnen. Bis diese bestimmt wurde, wird Jan-Dirk Henrich - CFO und COO von Exasol - interimsweise als Vorstandssprecher fungieren. Er und seine Kollegen im erweiterten Führungsteam - Mathias Golombek (CTO) und Don Kaye (CCO) - werden die zu Beginn des Jahres festgelegte Strategie fortführen und den Geschäftsplan weiter umsetzen.



