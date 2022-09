Unterföhring (ots) -- Sky Original Drama mit Colin Farrell und Jodie Turner-Smith über eine Familie, die ihren geliebten Androiden verliert- "After Yang" feiert auf dem Fantasy Filmfestival Deutschlandpremiere und startet am 17. Oktober exklusiv bei Sky und WOW- Auf dem Sundance Film Festival 2022 mit dem Alfred P. Sloan Feature Film Prize für Wissenschaft im Film ausgezeichnet- Trailer: https://youtu.be/Hk0jfnodhpw (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHk0jfnodhpw&data=05%7C01%7CThomas.Schoeffner%40sky.de%7C46a9da0544274697903208da86855b6e%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637970204563069442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JaICrpOrh9NYs%2BhF%2BQHzkssCt4VJqVt9B%2F8viGqc%2Btc%3D&reserved=0)- Eine Sichtungsmöglichkeit ist ab sofort vorhandenUnterföhring, 8. September 2022 - Ein eindringlicher Blick in die Zukunft: Das Sky Original Drama "After Yang" mit Colin Farrell und Codie Turner- Smith startet am 17. Oktober bei Sky. In dem Film versucht eine Familie den Verlust ihres geliebten Androiden Yang zu verkraften. Das faszinierende Drama kann ab 17. Oktober mit Sky Q jederzeit abgerufen sowie mit WOW auch gestreamt werden.Über "After Yang":After Yang erzählt die Geschichte einer Familie, die ihren KI-Helfer verliert, und von den tiefgreifenden Gefühlen, die diese Erfahrung auslöst. Als der geliebte Begleiter seiner kleinen Tochter - ein Androide namens Yang (Justin H. Min) - eine Fehlfunktion hat, sucht Jake (Colin Farrell) nach einer Möglichkeit, ihn zu reparieren. Dabei entdeckt Jake ein Leben, das vor ihm vorbeigezogen ist. Er nähert sich auch wieder seiner Frau (Jodie Turner-Smith) und seiner Tochter (Malea Emma Tjandrawidjaja) an und überwindet damit eine Distanz, von der er zuvor gar nichts wusste.Neben Superstar Colin Farrell brilliert in dem vibrierenden Drama eine brillante internationale Besetzung mit Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim"), Justin H. Min ("The Umbrella Academy"), Sarita Choudhury (And Just Like That..."), und Clifton Collins Jr. ("Westworld"). Malea Emma Tjandrawidjaja hat einen eindrucksvollen ersten Filmauftritt.Ein Screener des Films ist über den Sky Screeningroom erhältlich.Facts:Originaltitel: "After Yang", Drama, ca. 100 Minuten, Regie, Drehbuch und Schnitt: Kogonada; basierend auf der Kurzgeschichte "Saying Goodbye to Yang" von Alexander Weinstein; Produzenten: Theresa Park, Andrew Goldman, Caroline Kaplan, Paul Mezey. Darsteller*innen: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy, Ritchie Coster, Sarita Choudhury, Clifton Collins Jr., Ava DemaryPressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5316377