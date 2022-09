NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ProSiebenSat.1 von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 8 auf 7 Euro gesenkt. Der zyklische Gegenwind - insbesondere die Werbung betreffend - nehme im Medien- und Unterhaltungssektor zu, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Werten. Er rät zur defensiven Positionierung. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere die schlechte Verbraucherstimmung, negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken werden. Für ProSieben geht er nun unter anderem von geringeren Margen im Kerngeschäft in den Jahren 2023/24 aus. Sheikh ist deutlich pessimistischer für die Werbeumsätze als der Markt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000PSM7770