LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE von 211 auf 214 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es gebe trotz des leicht angehobenen Ziels wenig Gründe, diese Aktie derzeit ins Portfolio zu holen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Dabei verwies sie auf Ertragsdruck in der privaten Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Vermögensverwaltung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 04:10 / GMT

DE0008404005