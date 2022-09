NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat First Solar von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 172 US-Dollar angehoben. Analyst Brian Lee begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu US-amerikanischen Solarwerten seinen Schritt mit erwartetem weiteren Rückenwind durch das US-Gesetz zur Inflationsbekämpfung (IRA). First Solar sei ein Nutznießer von Krediten für die Produktion von Solartechnik. Dabei profitiere das Unternehmen auch von der umfangreichen Produktion in den USA. Darüber hinaus verwies der Experte auf den positiveren Ausblick, was die Erholung der Bruttomarge im Segment Module betreffe./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 20:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS3364331070