DJ MARKT USA/Zurückhaltung nach Vortageserholung - Notenbanken im Blick

Nach der deutlichen Erholung am Vortag dürfte die Wall Street am Donnerstag zurückhaltend in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes notieren vorbörslich nahezu unverändert. "Die bescheidene Erholung der Aktien (am Mittwoch) kam nach mehreren Wochen intensiven Verkaufsdrucks, der den Index rund 9 Prozent unter seinen jüngsten Höchststand gedrückt hatte", so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. "Nach einem so raschen Rückgang ist eine Erholung zu erwarten. Allerdings sehen wir derzeit nicht die Voraussetzungen für eine nachhaltige Verbesserung des Sentiments am Aktienmarkt".

Im Fokus der Anleger steht noch vor Handelsbeginn die Zinsentscheidung der EZB. Viele Ökonomen rechnen hier angesichts der extrem hohen Inflation mit einem großen Zinsschritt um 75 Basispunkte. Die US-Notenbank ist im aktuellen Zinszyklus bereits zweimal einen solchen Schritt gegangen, für die EZB wäre dies eine Premiere.

Mit Spannung wird auch eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell erwartet. Investoren erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed. Zuletzt hatte Powell signalisiert, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen werde, um die hohe Inflation zu bekämpfen, auch wenn dies zu Lasten der US-Wirtschaft gehen sollte.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe noch vor der Startglocke auf der Agenda. Zudem werden die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen veröffentlicht. Die am Vorabend vorgelegten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten einen Anstieg der Öl-Bestände um 3,6 Millionen Barrel gezeigt. Die Benzinbestände verringerten sich indessen um 0,8 Millionen Barrel.

Unter den Einzelwerten geben McCormick vorbörslich 6,2 Prozent nach. Das dritte Geschäftsquartal ist für den Gewürzhersteller schlechter gelaufen als erwartet. Für das Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen nun ein niedrigeres Wachstum.

September 08, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)

