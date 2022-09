Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich, die Ernennung von Herrn John Jentz zum unabhängigen Direktor des Board of Directors (das "Board") von Mawson bekannt zu geben.

Herr Jentz ist ein erfahrener Bergbauexperte und Unternehmensdirektor. Während seiner mehr als 20-jährigen Karriere im Bergbau hatte Herr Jentz verschiedene Positionen im Investmentbanking und in Bergbauunternehmen inne - vor allem in den letzten Jahren als VP Corporate Development von Semafo Gold und Director von North American Palladium, die in den letzten drei Jahren jeweils für ca. 1 Mrd. C$ erworben wurden. Er verfügt über eine ausgeprägte unternehmensstrategische Denkweise, Erfahrung auf den Bergbau-Kapitalmärkten, die sich auf institutionelle, vermögende und private Anleger erstreckt, sowie über Kenntnisse im Bereich Unternehmensfinanzierung, die für die gesamte Kapitalstruktur relevant sind. Herr Jentz hat einen HBSc (Actuarial) von der University of Western Ontario und einen MBA von der McMaster University und ist sowohl ein Charted Accountant (CA) als auch ein Chartered Professional Accountant (CPA). Er ist derzeit der leitende Direktor von Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR).

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und in Verbindung mit der Ernennung von Herrn Jentz zum Vorstandsmitglied wurden Herrn Jentz Anreiz-Aktienoptionen zum Kauf von 600.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie ausgeübt werden können.

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Ich freue mich sehr, John im Vorstand willkommen zu heißen. John bringt jahrzehntelange Erfahrung im Finanz- und Bergbaubereich mit, in dem er die Wertschöpfung und -realisierung überwacht hat. Diese Fähigkeiten ergänzen Mawsons Strategie, die darauf abzielt, den Aktionärswert aus seinem einzigartigen Anlagenportfolio zu steigern, zu dem das 1,04-Moz-AuÄq-Projekt Rajapalot in Finnland (PEA in Arbeit), das Skellefteå-Nord-Goldprojekt in Schweden und die 60%ige Beteiligung an der an der ASX notierten Southern Cross Gold Ltd. gehören. Ich freue mich auf Johns Beiträge in dieser aufregenden Zeit für das Unternehmen.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Rajapalot Gold-Kobalt-Flaggschiffprojekt in Finnland und dem Recht, sich in das Skellefteå North Goldprojekt in Schweden einzubringen, als führendes nordarktisches Explorationsunternehmen hervorgetan. Mawson besitzt auch 60% der Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Ivan Fairhall"

Ivan Fairhall, Geschäftsführer

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch Ausbrüche von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzigen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Auch wenn diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67379Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67379&tr=1



