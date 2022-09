Hannover (ots) -Mit simplen Phrasen wie "Qualität hat ihren Preis" überzeugen Küchenstudios Interessenten nur selten vom Erwerb ihrer Produkte. Doch wie gelingt es ihnen, potenzielle Kunden gezielt anzusprechen und sie zum Kauf zu bewegen?"Einerseits müssen auch Küchenstudios ihre Zielgruppe klar definieren, andererseits gilt es, sich selbst als bewährter Anbieter zu positionieren. Es sind also durchdachte Strategien nötig, um kaufkräftige Interessenten zu erreichen und sie als Kunden zu gewinnen", sagt Marketing-Stratege Marvin Flenche. Gerne verrät er in diesem Artikel, wie Küchenstudios planbar die richtigen Kunden finden und ihnen ihre Qualitätsprodukte verkaufen.Werbung für jeden ist Werbung für keinen - Zielgruppenanalyse als Grundlage für den Marketing-ErfolgEffektiver als breit gestreute Anzeigenkampagnen ist es, Premium-Küchen gezielt an eine zahlungskräftige Kundengruppe zu vermarkten. Eine Zielgruppenanalyse verschafft erste Einsichten, wo diese anzutreffen ist und auf welche Art von Werbeanzeigen sie positiv reagiert. Auf dieser Grundlage kann Werbung so gestaltet und platziert werden, dass sie Kunden mit finanziellem Spielraum anspricht.Ganz konventionell wäre das zum Beispiel mit einer Werbetafel in einem Golfclub möglich, der von wohlhabenden Menschen frequentiert wird. Will die Zielgruppe jedoch nicht ohnehin eine Küche kaufen, bleibt die Werbung wahrscheinlich nicht im Gedächtnis. Besser ist es daher, auf digitale Kanäle zu setzen. Diese erleichtern Interessenten die Kontaktaufnahme, weshalb die Streuverluste geringer ausfallen.Vertrauen aufbauen durch RetargetingBei hochpreisigen Investitionen bestehen zudem meist Skrupel beim Kunden, ob das Produkt sein Geld wert ist. Um diese auszuräumen und das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen, ist es erforderlich, Retargeting zu betreiben.Eine Newsletter-Anmeldung beispielsweise kostet den Kunden nichts. Er ist also eher zu einer Anmeldung bereit als zum spontanen Kauf einer Küche. Hat ein Kunde den Newsletter abonniert, ist es möglich, ihn auf diesem Kanal an das Angebot heranzuführen.So können limitierte, individuell zugeschnittene Angebote Interessenten in Kauflaune versetzen, während Erfahrungsberichte anderer Kunden Vertrauen erwecken. Besonders effektiv sind Stimmen bekannter Persönlichkeiten aus der Region, falls sich solche unter der Kundschaft befinden.Qualität und Modernität nach außen hin zeigenPremium-Produkte lassen sich jedoch nur schwer verkaufen, wenn der Online-Auftritt des Küchenstudios die Qualität seiner Produktpalette nicht widerspiegelt. Veraltete, schlecht optimierte Webseiten und inaktive Social-Media-Profile schrecken besonders Kunden ab, die zum ersten Mal von einer Firma hören.Professionelles Webdesign, eine durchdachte Content-Strategie für die sozialen Medien und datengesteuertes Online-Marketing sind deshalb unumgänglich, um das Interesse zahlungskräftiger Kunden zu binden. Nur wer sich online gut sichtbar als moderner, hochwertiger Anbieter präsentiert, kann auch die anspruchsvollere Kundschaft von seinem Angebot überzeugen.Langfristige Erfolge durch konsistentes, hochwertiges MarketingZu guter Letzt gilt es, im Gespräch zu bleiben, damit man im Gedächtnis bleibt. Unternehmen, die aus Kostengründen nur vereinzelt Werbung schalten, verzeichnen in der Regel nur kurzfristig einen Anstieg an Interesse. Endet aber die aktuelle Werbeaktion, versiegt auch schnell der Strom an neuer Kundschaft.Küchenstudios sollten sich daher nicht scheuen, ausreichend Geld für das Marketing in die Hand zu nehmen, wenn sie hochpreisige Garnituren verkaufen wollen. Qualität hat schließlich, wie die Verkäufer selbst gern sagen, ihren Preis - auch bei der Werbung. Diese sollte nicht nur während besonderer Aktionen, sondern ganzjährig betrieben werden, wobei auch die sozialen Medien nicht vernachlässigt werden dürfen.Über Marvin Flenche:Marvin Flenche ist der Mitgründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Methoden mehr Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen unter: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5316427