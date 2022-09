Vom 16. September bis 15. Oktober 2022 wird die Fläche an der Uraniastrasse 18 in Zürich als Pop-up-Laden genutzt.Zürich - Vom 16. September bis 15. Oktober 2022 wird die Fläche an der Uraniastrasse 18 in Zürich als Pop-up-Laden genutzt. SPGI Zurich konnte die Ferrari-Vertretung B.I. Collection als Zwischenmieterin gewinnen. Die Eigentümerin der exklusiven Liegenschaft an der Uraniastrasse 18 hatte SPGI Zurich beauftragt, die insgesamt 558 m2 grosse Fläche, verteilt auf drei Etagen, zu vermieten.

