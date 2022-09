Die Asahi Glass Foundation (Vorsitzender: Takuya Shimamura) führt seit 1992 jährlich eine Umfrage unter Umweltexperten aus aller Welt durch. In diesem Jahr haben wir den Fragebogen an 202 Länder auf der ganzen Welt geschickt und Antworten von 1.876 Personen aus über 127 Ländern erhalten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Punkte aus den Ergebnissen der diesjährigen Umfrage. Weitere Einzelheiten finden Sie ab dem 8. September um 11 Uhr im Bericht zum "31. jährlichen Fragebogen zu Umweltproblemen und dem Überleben der Menschheit" oder online auf der Website der Stiftung.

Change in the Time on the Environmental Doomsday Clock Since 1992 (Graphic: Business Wire)