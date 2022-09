Linz (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank entscheidet heute über den nächsten Zinsschritt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor dem Hintergrund anziehender Preise sei die Markterwartung mit +75 Punkten entsprechend hoch. Die Probleme, betreffend der Energieversorgung und der drohenden Rezession, könnten aber heute das Argument sein, den Leitzins nur um 50 Punkte, auf 1,0%, anzuheben. Auf EUR/USD umgelegt gebe es für heute zwei Szenarien. Szenario 1: Erhöhung um 75 Punkte = EUR/USD werde über die Parität steigen. Szenario 2: Erhöhung um 50 Punkte = Dollarstärke halte an, EUR/USD bleibe unter 1,0000. (08.09.2022/alc/a/a) ...

