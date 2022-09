Berlin (ots) -Der Krankenversicherungstarif LUKO (https://de.luko.eu/versicherung/tierkrankenversicherung/) Premium für Katzen zählt laut einer unabhängigen Datenerhebung der Redaktion des Magazins FOCUS Tierarzt zu den elf besten Katzenkrankenversicherungen 2022. Gemeinsam mit dem Online-Tierversicherungsmakler vs vergleichen-und-sparen hat FOCUS Tierarzt (https://focus-tierarzt.de/magazin/tierkrankenversicherungentocHeadline-1) den Markt genau untersucht und die besten Tarife Deutschlands zusammengestellt. LUKO Premium konnte dabei ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vorweisen und erreichte sowohl bei Konditionen als auch Leistungen die maximale Ausbeute von fünf Sternen.Mit einem Monatsbeitrag von 22,58 Euro für eine einjährige Katze beziehungsweise 25,64 Euro für eine vierjährige Katze gehört LUKO, das seit wenigen Monaten am deutschen Markt aktiv ist, zu den günstigsten Anbietern. Gleichzeitig ist der Leistungsumfang beim LUKO Premium-Tarif sehr gut: So sind beispielsweise Operationen von Hüft- und Ellbogendysplasie - unter Berücksichtigung des Jahreslimits - in unbegrenzter Höhe abgedeckt. Gerade diese Erkrankungen standen besonders im Fokus der Betrachtung. Auch die Abdeckung von chirurgischen Eingriffen (bis 20.000 Euro) sowie die Zahnbehandlung - unter Berücksichtigung des Jahreslimits - in unbegrenzter Höhe sind bei LUKO überzeugend. Im Bereich Leistungen vergaben die Redakteur:innen Punkte für die Erstattung von Arzt- und Behandlungskosten sowie maximale Erstattungsbeträge für konkrete Eingriffe. Luko konnte hier mit der maximalen Bewertung von fünf Sternen überzeugen und gehört im Bereich Leistungen damit zu den Top 5 der elf empfohlenen Katzenkrankenversicherungen.Maximale Punktzahl bei Leistungen und Konditionen für LUKOAuch bei den generellen Konditionen konnte LUKO die maximale Punktausbeute einfahren: Bei der Untersuchung im Bereich Konditionen flossen unter anderem Faktoren wie die freie Tierarztwahl, die Wartezeit und die Vertragslaufzeit sowie eine mögliche Selbstbeteiligung bei den Behandlungskosten ein."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn die unabhängige Untersuchung zeigt, dass wir ein absolut konkurrenzfähiges Produkt mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Wir wissen, dass Halter:innen ihre Katzen bestmöglich absichern möchten, schließlich ist die Katze das mit Abstand beliebteste Haustier in Deutschland", erklärt Elena Bazai, Head of Growth bei LUKO.LUKO setzt als digitaler Versicher auf transparente und schnelle Prozesse: Kund:innen, die sich für eine Haustierversicherung interessieren, erhalten beispielsweise innerhalb von zwei Minuten und der Beantwortung einiger einfacher Fragen ein Angebot für ihren geliebten Vierbeiner. Schadensmeldungen können bei Luko bequem per App eingereicht werden, der Chat ist 24/7 erreichbar und Schadensfälle werden im Schnitt zweimal schneller bezahlt als bei herkömmlichen Versicherern - und das alles bei einer komplett flexiblen Tierkrankenversicherung: Ein tägliches Kündigungsrecht ermöglicht Besitzer:innen eines Tieres völlige Kostenkontrolle. Durch die volldigitalen Prozesse kann LUKO die Tarife im Normalfall bis zu 25 Prozent günstiger anbieten und konnte so bereits mehr als 300.000 Kunden in Frankreich, Spanien und Deutschland überzeugen.Überschüssige Beträge gehen an gemeinnützige Organisationen nach WahlZudem hat das junge Unternehmen ein in der Versicherungsbranche völlig neues Vergütungsmodell eingeführt: Alle Versicherungsbeiträge kommen in einen gemeinsamen Topf für alle Versicherten, womit die Kund:innen im Schadensfall bezahlt werden. Bleibt am Ende des Jahres Geld übrig, wird es an eine gemeinnützige Organisation nach Wahl gespendet. Die überschüssigen Einnahmen dienen also nicht dazu, die Gewinne zu erhöhen.Methodik der UntersuchungDie Auswahl erfolgte auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen und fand im Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 26.04.2022 statt. In die finalen Listen schafften es die Top-11-Krankenversicherungs-Policen für Katzen. Alle Angebote wurden mit Blick auf drei verschiedene Empfehlungskriterien ausgewertet, die prozentual unterschiedlich gewichtet wurden: die generellen Konditionen, die Leistung und die Kosten. Für alle im Test berücksichtigten Versicherungstarife wurde ein Gesamtscore berechnet. Den größten Einfluss auf diese diesen hat der Bereich Leistungen.Über LukoLuko ist einer der größten Anbieter von Tierpflegeversicherungen und ist Experte für Haustiergesundheit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin bietet viele Tarife für jeden Geldbeutel. Mehr Infos zu den Tierkrankenversicherungen bei Luko gibt es hier (https://de.luko.eu/versicherung/tierkrankenversicherung/).www.luko.eu