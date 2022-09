Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Schweizer Premiere: Mit dem exklusiven Sunrise Smart Upgrade immer wieder das neuste iPhone zum besten Preis



08.09.2022 / 13:30 CET/CEST



Das gab's in der Schweiz noch nie: Das neuste iPhone kann mit der Sunrise Smart Upgrade Option alle 24 Monate 25% günstiger erworben werden - exklusiv bei Sunrise.

Mit diesem einzigartigen Angebot entscheiden Kundinnen und Kunden alle 24 Monate, auf welches neue iPhone Modell sie upgraden wollen und erhalten dieses immer wieder zum besten Preis.

Mit Sunrise gibt es das neuste iPhone auf dem grössten und schnellsten 5G-Netz der Schweiz.

Die neuen iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max können bei Sunrise ab Freitag, 9. September 2022 14 Uhr vorbestellt werden. "Neuer, besser und immer wieder! Mit dem Sunrise Smart Upgrade sichern sich unsere Kundinnen und Kunden alle 24 Monate immer wieder das neuste iPhone, und das zum besten Preis. Dieses innovative Angebot haben wir gemeinsam mit Apple entwickelt und wir bieten für die Apple Fans einmal mehr einen konkurrenzlosen Mehrwert.", freut sich André Krause, CEO von Sunrise. Sunrise Smart Upgrade für das neueste iPhone alle zwei Jahre zum besten Preis Sunrise gewährt mit dem neuen und exklusiven Geräteplan Sunrise Smart Upgrade auf jedes iPhone-Modell einen Rabatt auf dem Neupreis. Dank dem Rabatt sind die monatlichen Raten für die neuesten iPhone-Modelle1 25% und für alle anderen iPhones 20% tiefer als bei einem Standard-Geräteplan2. Das Sunrise Smart Upgrade bietet allen bestehenden und neuen Kundinnen und Kunden volle Flexibilität. Nach 24 Monaten entscheiden sie, auf welches iPhone-Modell sie upgraden oder ob sie ihr bisheriges iPhone behalten möchten. Dabei haben sie die folgenden zwei Möglichkeiten: Upgraden auf ein beliebiges neues iPhone-Modell1. Das bisherige iPhone wird innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des neuen iPhone zurückgegeben3. Das bisherige iPhone wird behalten und der Restbetrag (entspricht dem gewährten Rabatt) wird auf einmal oder bequem während 12 Monaten abbezahlt. Das zurückgegebene iPhone wird von einem zertifizierten Schweizer Partner wiederaufbereitet und weiterverkauft. So erhält das iPhone im Interesse der Umwelt ein zweites Leben. Im unwahrscheinlichen Fall, dass das iPhone nicht wiederaufbereitet werden kann, wird das Gerät von einem lizenzierten Partner in der Schweiz fachgerecht recycelt. Sunrise bietet diese flexible und einzigartige Innovation in der Schweiz exklusiv gegenüber den anderen Netzanbietern an. Bestehende und neue Sunrise und Sunrise Business Kundinnen und Kunden sind mit dem neuesten iPhone immer perfekt verbunden dank der neusten Technologie von Apple und dem schnellsten und grössten 5G-Netz der Schweiz. Die Vorbestellungen für das iPhone 14 (ab CHF 929.- , mit Sunrise Smart Upgrade ab CHF 696.75), iPhone 14 Plus (ab CHF 1'049.-, mit Sunrise Smart Upgrade ab CHF 786.75), iPhone 14 Pro (ab CHF 1'179.-, mit Sunrise Smart Upgrade ab CHF 884.25) und iPhone 14 Pro Max (ab CHF 1'299.-, mit Sunrise Smart Upgrade ab CHF 974.25) können bei Sunrise ab Freitag, 9. September 2022, 14 Uhr, auf der Sunrise Webseite oder in den Sunrise Shops vorgenommen werden. Noch attraktiver in Kombination mit Sunrise Buyback Die Kundinnen und Kunden haben zusätzlich die Möglichkeit das Sunrise Smart Upgrade mit dem Sunrise Buyback zu kombinieren. Wer beispielsweise sein aktuelles iPhone 13 Pro 128GB in einem Sunrise Store mit Sunrise Buyback zurück gibt, erhält dafür bis zu CHF 641.-. Mit diesem Betrag lässt sich die monatliche Rate des neuesten iPhones um weitere CHF 25.- reduzieren. Ein iPhone 14 Pro 128GB kostet somit statt ursprünglich CHF 49.- nur noch CHF 11.- pro Monat. Pressemitteilung (pdf) 1 Als neu gelten Modelle ab dem iPhone 13. Ausgenommen sind alle SE Modelle. 2 Wie bei jedem Geräteplan kann Sunrise Smart Upgrade jederzeit gekündigt werden. Im Falle einer vorzeitigen Kündigung müssen alle ausstehenden monatlichen Zahlungen und der Restwert des iPhones bezahlt werden. 3 Das iPhone darf Markierungen, Dellen und Kratzer haben, aber keine kaputten Teile (Bildschirm, Anschluss usw.) und die Batterie muss über 80 % sein. In diesem Fall hat das iPhone einen Wert von 100 % der Restrate/des gewährten Rabatts. Ein Upgrade auf ein neues iPhone kann ohne weitere Zahlungen erfolgen. Ansonsten muss das iPhone genauer untersucht werden, eventuell erfolgt eine Nachberechnung. Sunrise

