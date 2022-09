DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

IWH erwartet Rezession in Deutschland

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach der jüngsten Prognose des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Jahr 2022 um 1,1 Prozent zunehmen und im Jahr 2023 um 1,4 Prozent sinken. Die Verbraucherpreise steigen demnach im Jahr 2022 um 7,9 Prozent und im Jahr 2023 um 9,5 Prozent. "Das Versiegen der Gaslieferungen aus Russland und die Preisanstiege für Gas und Strom führen zu massiven Realeinkommensverlusten und zu einer Rezession in Europa und in Deutschland", erklärte das Institut.

IfW: Hohe Energiepreise drücken deutsche Wirtschaft in Rezession

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wird laut der Herbstprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) durch die Folgen des Ukraine-Kriegs jäh unterbrochen. Im laufenden Jahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach den Berechnungen des Instituts noch um 1,4 Prozent zulegen, 0,7 Punkte weniger als in der Sommerprognose erwartet. Für das nächste Jahr revidierte das IfW seine Prognose um 4 Prozentpunkte nach unten - statt eines kräftigen Plus habe die deutsche Wirtschaft ein Minus von 0,7 Prozent zu erwarten. Für 2024 erwartete das IfW wieder ein BIP-Wachstum von 1,7 Prozent.

RWI: Kräftiger Preisanstieg belastet die deutsche Konjunktur

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,1 Prozent, nachdem es im Juni noch von 1,9 Prozent ausgegangen war. Für das Jahr 2023 senke das RWI seine Prognose von 2,7 auf 0,8 Prozent, teilte das Institut in Essen mit. Für das Jahr 2024 geht es demnach von 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Die Gründe für die niedrigeren Prognosen für dieses und nächstes Jahr seien vor allem die Belastungen durch die hohe Inflation und die großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Bauwirtschaft erwartet 2022 Umsatzrückgang von real 2 Prozent

Die deutsche Bauwirtschaft hält für dieses Jahr einen realen Umsatzrückgang von 2 Prozent für möglich. "Die Mitgliedsunternehmen der Bundesvereinigung Bauwirtschaft erwarten im Jahresverlauf 2022 insgesamt eine Umsatzentwicklung real, die unterhalb des Vorjahres bei minus 1 bis minus 2 Prozent liegt", sagte der Vorsitzende der Organisation, Marcus Nachbauer. "Stützend wirkt die Nachfrage im Sanierungsbereich, der Neubau verliert an Fahrt." Insgesamt blieben Bautätigkeit und Umsatz damit noch auf hohem Niveau.

Habeck: Werden breiten Rettungsschirm für Unternehmen aufspannen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Absicht der Regierung unterstrichen, für eine Senkung der hohen Preise für Strom und Gas zu sorgen, und als Reaktion auf die momentane Situation eine Ausweitung von Hilfen für die Wirtschaft auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) angekündigt. "Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden", sagte er im Bundestag. Das "Energiemarktdesign" solle so geändert werden, dass günstige Kosten an die Verbraucher weitergegeben würden.

Habeck: Änderung von Strommarktdesign in EU auf gutem Weg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht die Verhandlungen über ein neues Strommarktdesign, die am Freitag im EU-Ministerrat auf Ministerebene geführt werden sollen, "auf einem guten Weg". Die Vorschläge der Europäischen Kommission dafür gingen "sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben", sagte Habeck im Bundestag. Man sehe, wie gut Europa arbeiten könne. "Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich zwei Jahre, Beratungen gebraucht hätte", hob er hervor.

Lindner: Keine Entscheidung zu Mitteln aus nationalen Bankenabgabe

In der Frage der Verwendung der Altmittel aus der nationalen Bankenabgabe prüft das Bundesfinanzministerium noch immer die Rechtslage. "Ich habe in meinem Haus eine präzise Aufarbeitung der Rechtslage veranlasst", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt. Es brauche eine eindeutige rechtliche Bewertung, auf deren Grundlage dann eine Entscheidung falle, so Lindner.

Lindner: Kein Anlass zu Spekulation für Commerzbank-Ausstieg des Bundes

Finanzminister Christian Lindner hat Spekulationen über einem möglichen baldigen Ausstieg des Bundes aus der Commerzbank eine Absage erteilt. Es gebe keinerlei gesetzliche Verpflichtung zu einem Verkauf der Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagte Lindner beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt.

Merkel will politische Memoiren im Herbst 2024 veröffentlichen

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihre politischen Memoiren im Herbst 2024 veröffentlichen. Sie wolle in dem Buch "zentrale Entscheidungen und Situationen" darstellen und sie "auch mit Rückgriff auf meine persönliche Geschichte einer breiten Öffentlichkeit verständlich" machen, erklärte Merkel laut ihrem Verlag Kiepenheuer & Witsch am Donnerstag. Verfassen wird Merkel die Memoiren demnach gemeinsam mit ihrer langjährigen Bürochefin und politischen Beraterin Beate Baumann.

Lauterbach kündigt Hilfspaket für von der Inflation gebeutelte Krankenhäuser an

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Krankenhäuser mit einem kurzfristigen Hilfspaket vor der Pleite bewahren. "Wir lassen in dieser Energie- und Inflationskrise die Krankenhäuser nicht im Stich", sagte Lauterbach am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Er verwies darauf, dass derzeit 40 Prozent der Kliniken Liquiditätsprobleme hätten.

EU-Wirtschaftskommissar hält neues Konjunkturprogramm für denkbar

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat für den Fall einer verschärften Wirtschaftskrise ein neues europäisches Konjunkturprogramm ins Spiel gebracht. "Zunächst sollten wir uns bemühen, unsere existierenden Kriseninstrumente auszuschöpfen und an die neue Lage anzupassen", sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Wenn sich der ökonomische Abschwung allerdings verschärfen und auf den Arbeitsmarkt durschlagen sollte, müssen wir neu nachdenken. Dann könnte es nötig werden, weitere konjunkturpolitische Maßnahmen in Betracht zu ziehen."

Berlin setzt auf Einigung zu neuem ESM-Chef bei Prager Treffen - Kreise

Die Finanzminister der Euro-Länder könnten sich am Rande von Beratungen am Freitag in Prag nach der Erwartung in deutschen Regierungskreisen endlich auf einen Nachfolger von Klaus Regling auf dem Chefsessel des Euro-Rettungsfonds ESM einigen. "Ich bin hoffnungsfroh, dass wir da am Freitag in Prag zu einer Lösung kommen werden", sagte ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums in Berlin. Die Verständigung könnte nach seinen Angaben bei einer Verwaltungsratssitzung des Europäischen Stabilitätsmechanismus erfolgen, die während der Gespräche der Eurogruppe in der Prager Hauptstadt einberufen würde.

Britische Regierung deckelt Strompreise

Die britische Regierung unter der neuen Premierministerin Liz Truss hat ein Entlastungspaket für Privathaushalte geschnürt. Wie die Regierung mitteilte, wird sie die Energiepreise für Haushalte für die kommenden zwei Jahre deckeln. Der Deckel soll ab Oktober gelten. Der Staat will den Versorgern die Differenz zwischen Preisdeckel und Marktpreis erstatten. Die Stromrechnungen für Unternehmen sollen über einen Zeitraum von sechs Monaten begrenzt werden.

Japans Regierung schließt in Reaktion auf Yen-Schwäche nichts aus

Die japanische Regierung hält sich im Hinblick auf mögliche Reaktionen auf den jüngsten scharfen Wertverfall der eigenen Währung alle Optionen offen. Vizefinanzminster Masato Kanda, der Top-Vertreter der Regierung in Währungsfragen, sprach von exzessiven Kursverlusten, die nur mit spekulativen Aktivitäten zusammenhängen könnten und nicht mit fundamentalen Entwicklungen erklärbar seien.

USA leisten weitere Militärhilfen in Höhe von 675 Millionen Dollar

Die USA leisten der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von rund 675 Millionen US-Dollar. Das neue Hilfspaket umfasse unter anderem die Lieferung weiterer Haubitzen, Artilleriemunition und gepanzerten Fahrzeugen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag zum Auftakt einer Konferenz der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.

Trump deutet erneut Kandidatur für Präsidentschaftswahl an

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit angedeutet. "Alle wollen, dass ich kandidiere. Ich führe in den Umfragen", sagte Trump in am Donnerstag veröffentlichten Auszügen aus einem Interview mit dem indischen Fernsehsender NDTV. Er liege sowohl in Umfragen unter Republikanern als auch unter Demokraten vorn, sagte der Ex-Präsident, "und ich vermute, ich werde in sehr naher Zukunft eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, eine Menge Leute werden sich sehr freuen." Die nächste Präsidentenwahl in den USA findet 2024 statt.

September 08, 2022 07:34 ET (11:34 GMT)

