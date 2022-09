Original-Research: SBF AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu SBF AG



Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: Analysteninterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



'SBF AG in der GBC-Analyse: Wachstum, Expansion und Kurspotenzial in Aussicht?'



Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse:

https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=40987



Am 07.09.2022 führte GBC-Analyst Marcel Goldmann mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: SBF AG in der GBC-Analyse: Marktumfeld, Marktentwicklung, aktuelle Geschäftsentwicklung, Unternehmensstrategie, sowie Perspektiven der Gesellschaft.



Die SBF AG (SBF) ist eine operative Holdinggesellschaft, die sich auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum konzentriert. Die SBF und ihre Beteiligungen mit dem Fokus auf smarte und energieeffiziente (LED-)Lichtsysteme sind hauptsächlich im Schienenfahrzeug- und öffentlichen Beleuchtungssektor tätig. Den operativen Geschäftsbereich und zugleich die wesentlichen Beteiligungen der Holding bilden die Tochtergesellschaften SBF Spezialleuchten GmbH und Lunux Lighting GmbH. Im bisherigen Kerngeschäftsfeld 'Schienenfahrzeuge' ist der SBF-Gruppe über ihre Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller (Stadler, Siemens, Alstom etc.). Im Geschäftsfeld 'Öffentliche und Industrielle Beleuchtung' bietet SBF über ihre Tochtergesellschaft Lunux Lighting GmbH smarte und energieeffiziente Beleuchtungssysteme für Kunden überwiegend aus dem öffentlichen Sektor (Gemeinden, Städte, Deutsche Bahn-Konzern, kommunale Energieversorger etc.) an. Zu den typischen Einsatzfeldern des Lunux-Produktprogramms gehört v.a. die Beleuchtung von Verkehrswegen, Bahnhöfen und öffentlichen Gebäuden. Mit ihrer Ausrichtung auf moderne und energieeffiziente LED-Beleuchtung für den Schienenfahrzeug-, Bahn- und öffentlichen Sektor ist die SBF-Gruppe ebenfalls in der voranschreitenden Energie-/Mobilitätswende (Stichwort: 'Green Mobility' und 'Clean Tech Solutions') involviert und unterstützt mit seinem Produktportfolio die klima-, umwelt- und verkehrspolitischen Ziele einzelner Länder.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25395.mp3



