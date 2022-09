Nachlese Podcast Mittwoch. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3329 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/109 geht es um eine völlig irre Entwicklung der Verbund-Aktie gestern, ca. von 85 auf 84 auf 99 auf 95, dies vor dem Ministerrat, aber ohne News. Man kombiniert natürlich, hört dann nichts, allerdings ist der Sektorindex Energie im Euro-Stoxx auch 5 Prozent im Plus, also vielleicht eher was Internationales, das vielleicht Short Squeeze-Trader und auch Übergewinnsteuer-Nein-Trader in Österreich verstärkt haben. Schockierend, wenn man nicht exakt erklären kann .. .und ich habe bis Redaktionsschluss mit einigen telefoniert. Gewinner ist jedenfalls die Wiener Börse über die ...

