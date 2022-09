Vor US-Börsenstart springt die Aktie von First Solar im deutschen Handel deutlich an. Nachdem der Solarmodulhersteller bereits in den vergangenen Monaten stark zugelegt hat, wirkt sich nun eine Studie von Goldman Sachs positiv aus. Die Aktie notiert so hoch wie seit dem ersten Solar-Boom 2011 nicht mehr.Analyst Brian Lee wechselt in seiner neuen Studie komplett die Seiten und schraubte die Einstufung für First Solar gleich von "Sell" auf "Buy" hoch. Zudem wurde das Kursziel massiv von 60 auf 172 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...