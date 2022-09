Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach einer Ratssitzung in Frankfurt mit.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

