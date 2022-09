In dem Portfolio befinden sich acht Photovoltaik-Kraftwerke mit knapp einem Gigawatt Gesamtleistung, die auf ehemaligen Bergbauflächen in Mittel- und Ostdeutschland entstehen sollen. Die ersten Inbetriebnahmen sind für Frühjahr 2023 geplant, denn noch in diesem Jahr sollen erste Genehmigungen erfolgen. Die aktuellen Rahmenbedingungen erschweren jedoch die Umseztung von Erneuerbaren-Anlagen in diesen Gebieten.Die EP New Energies GmbH (EPNE) verkündete am Donnerstag, dass sich Photovoltaik- und Windkraft-Projekte mit mehr als einem Gigawatt Gesamtleistung in einem teilweise bereits fortgeschrittenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...