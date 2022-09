Münchener Rück - Rounding Bottom par excellence

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des Rückversicherers Münchener Rück präsentieren sich vor dem Hintergrund weiter steigender Zinsen gefragt und stiegen infolgedessen auf frische Mehrmonatshochs an. Zeitgleich allerdings versucht die Aktie einen im Sommer etablierten Boden abzuschließen und dadurch ein neuerliches Kaufsignal zu generieren.

Rückversicherer halten traditionell einen großen Anteil an Anleihen, Immobilien und Aktien. Letztere Anlageklasse fällt dabei vergleichsweise gering aus, der Hauptfokus liegt auf planbaren und verlässlichen Ausschüttungen wie eben Anleihen. Der nächste Zinsschritt der Europäischen Zentralbank EZB dürfte diese Asset-Klasse wieder in den Vordergrund rücken und der Münchener Rück (Munich Re) selbst den Rücken stärken. Dies sehen auch namhafte Analystenhäuser so und stuften die Aktie jüngst auf Übergewichten hoch. Anleger ließen sich dies nicht zweimal sagen und trieben die Notierungen über die für ein Kaufsignal notwendige Triggermarke von 246,00 Euro in dieser Woche voran. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber könnte eine entsprechend positive Signallage herstellen.

Fiskalpolitik im Fokus

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 246,00 Euro könnte der Münchener Rück-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial an 260,00 und schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 282,30 Euro verschaffen. Eine derartige Signallage würde sich entsprechend gut für ein mehrwöchiges Long-Investment anbieten, hierzu werden im weiteren Verlauf zwei mögliche Anlagescheine vorgestellt. Sollte allerdings unerwartet der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 137,00 Euro bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge auf die etwas breitere Unterstützung um 229,80 Euro zwingend einkalkuliert werden, darunter müsste dagegen mit einem Test der Jahrestiefs um 205,10 Euro gerechnet werden. Aber auch für einen derartigen Fall sind im weiteren Verlauf zwei passende Scheine hinterlegt.

Widerstände: 255,50; 257,20; 258,90; 260,00; 266,70; 267,60 Euro Unterstützungen: 251,50; 248,60; 244,90; 242,10; 238,20; 236,20 Euro

Münchener Rück in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.11.2021 - 08.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

Münchener Rück in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.09.2017 - 05.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Münchener Rück für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Munich Re HR57KE 5,94 195,584098 4,29 Open End Munich Re HB992A 3,64 218,64655 7,02 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.09.2022; 14:05 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Münchener Rück für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Munich Re HR66N4 3,47 288,53926 7,31 Open End Munich Re HB743H 0,82 261,900206 30,09 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.09.2022; 14:07 Uhr

