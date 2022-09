VISTA VEREINFACHT WEITERHIN DIE PRIVATE LUFTFAHRT MIT NEUEN MITGLIEDSCHAFTSLÖSUNGENUM DIE STEIGENDE KUNDENNACHFRAGE ZU BEDIENEN

Vorstellung des neuen VistaJet VJ25 und einer optimierten XO-Mitgliedschaft.

New York,8. September, 2022: Vista Global Holding (Vista), der weltweit größte On Demand-Anbieter, kündigt seine neue Produktreihe an und optimiert damit sein globales Abonnementangebot für seine marktführenden Marken VistaJet und XO.

Da Vista im ersten Halbjahr 2022 ein Wachstum der Mitgliederbasis von 43 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete, besteht die Priorität der Gruppe weiterhin darin, die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen. In den letzten sechs Monaten hat Vista eine Veränderung in der demografischen Struktur der Kunden erlebt: Jüngere Mitglieder sind hinzugekommen und die Zahl der Vertragsabschlüsse hat sich beschleunigt, da die Kunden nach einer effektiven, globalen Mitgliedschaftslösung suchen, um sofort zu fliegen. Die Weiterentwicklung des Portfolios an Mitgliedschaftsoptionen stellt sicher, dass jeder Kunde der privaten Luftfahrt eine einfache, flexible und sichere Lösung für seine Flugbedürfnisse finden kann.

Die neuen verfügbaren Mitgliedschaften sind:

VistaJet VJ25 -VistaJets neue, flexible Mitgliedschaft für hochwertige Reisen mit geringer Frequenz;

Die XO-Mitgliedschaft - XOs neue optimierte und innovative All-Access-Deposit-Mitgliedschaft.

Thomas Flohr, Vista's Gründer und Vorsitzender sagt:"Die Weiterentwicklung und Vereinfachung unseres Angebots bekräftigt Vistas Engagement, eine umfassende Reihe von flexiblen Lösungen für alle Mitglieder von VistaJet und XO anzubieten. Wir haben unseren Kunden zugehört, um ihre sich schnell ändernden Bedürfnisse zu verstehen, und wir haben unsere Mitgliedschaftsstruktur entsprechend optimiert.

Die VJ25-Mitgliedschaft ist ideal für alle, die den erstklassigen VistaJet-Service mit minimaler Verpflichtung suchen, während die schlanke XO-Mitgliedschaft den modernsten digitalen Service mit sofort buchbaren Flügen bietet.Wir sind davon überzeugt, dass diese neuen flexiblen Produkte es noch mehr Mitgliedern ermöglichen werden, unsere Dienstleistungen mit der renommierten Vista-Mitgliederflotte von über 350 Flugzeugen zu nutzen - um jedem Kunden auf der ganzen Welt die innovativsten und fortschrittlichsten Fluglösungen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten."

VJ25

VistaJets VJ25-Mitgliedschaft ist ein neues, flexibles dreijähriges Privatflug-Abonnement, das sich an flexible Flieger richtet, die 25 bis 49 Stunden pro Jahr reisen. VJ25 Mitglieder genießen:

Zugang zur Vista-Mitgliederflotte von über 350 Flugzeugen weltweit;

Garantierte Verfügbarkeit der weltweit größten On-Demand-Flotte, einschließlich der bahnbrechenden Bombardier Global 7500, die 17 Stunden nonstop fliegt;

Der renommierte VistaJet-Service - von voll ausgestatteten Business-Suiten bis hin zu entspannenden Familienbereichen, die von Cabin Hosts bedient werden, die vom British Butler Institute, MedAire, Norland College und Wine & Spirit Education Trust ausgebildet wurden, usw.;

Private Dining, kreiert von einigen der renommiertesten Köche und Restaurants der Welt;

Ein Flugzeug zu einem festen Tarif an jedem garantierten Tag;

Dynamische Tarifoptionen an 40 Tagen mit hoher Nachfrage;

Einladungen zu einer Auswahl von VistaJet's Private World Veranstaltungen und Vorteilen durch unser weltweites Partnernetzwerk.





XO Mitgliedschaft

XO vereinfacht seine Deposit-Mitgliedschaftsstruktur, indem es seine mehrstufigen Lösungen durch eine neue, einstufige XO-Mitgliedschaft ersetzt. Dies bietet den Mitgliedern und Kunden eine noch effizientere Möglichkeit, ihre Reisen zu organisieren.

Die XO-Mitgliedschaft ist die einzige Lösung für die private Luftfahrt, mit der private Flüge und Plätze sofort gebucht werden können. Mit einer voll erstattungsfähigen Mindesteinlage von 100.000 US-Dollar, ohne Sperrtage oder Verfallsdatum und mit dynamischen Preisen ist sie wirklich die effizienteste, zugänglichste und transparenteste Option in der privaten Luftfahrt. Die neue XO-Mitgliedschaft bietet die folgenden Vorteile:

Zugang zu 2.450 Flugzeugen, einschließlich der Vista-Mitgliederflotte, sofern verfügbar;

Keine Buchungsgebühren;

Fliegen Sie sofort nach der Anmeldung;

Zugang zu Sonderangeboten, von Hospitality bis zu Events und unglaublichen Erlebnissen.

Da Vista weiterhin stark investiert, um all seinen Mitgliedern das umfassendste Portfolio an Lösungen für die private Luftfahrt und eine Flotte modernster Flugzeuge zu bieten, wird die Gruppe die Jet Edge Reserve-Mitgliedschaft auslaufen lassen. Bestehende Reserve-Mitglieder werden weiterhin den gewohnten Service genießen und mit ihrem Guthaben fliegen können.

