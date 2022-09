Freiburg (ots) -Das Cloud-ERP Haufe X360 ist auch in diesem Jahr beim Wettbewerb "ERP-System des Jahres" in der Spitzengruppe gelandet. Haufe X360 zählte zu den besten drei Systemen in der Kategorie Cloud-ERP. Das Center for Enterprise Research der Universität Potsdam verlieh den renommierten Award auf dem ERP-Kongress 2022.Enterprise Resource Planning (ERP) und Digitalisierung gehören eng zusammen, sodass Haufe X360 dank modernster Cloud-Architektur immer mehr Kunden von sich überzeugen kann. Individuell anpassbare Anwendungen und Workflows, digitale Vernetzung und Automatisierung steigern die Produktivität und Kosteneffizienz. Eine Experten-Jury aus Wissenschaft, Medien und Beratung kürte das Cloud-ERP am Mittwochabend zu einem der besten ERP-Systeme des Jahres in der Kategorie Cloud-ERP.In der Laudatio des Jury-Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Norbert Gronau hieß es, es sei die hohe Kunst einer Cloud-ERP, überwiegend auf Kernfunktionen zu setzen und dies gleichzeitig mit individuellen Lösungen auszubalancieren. Dabei eröffne Haufe X360 vielen Branchen spannende Möglichkeiten für die Zukunft. Die Jury würdigte das mit 771 von 1000 möglichen Punkten. Kriterien für die Preiswürdigkeit waren beispielsweise Brancheneignung durch spezifische Funktionen, Technologie und Integrationsumfang, Forschung und Entwicklung, Ergonomie, Kundennutzen und -zufriedenheit.Branchenspezifische und übergreifende Funktionalitäten ohne Programmieraufwand mit der Cloud-ERP"Mit der Auszeichnung, eine der besten Cloud-ERP-Lösungen 2022 anzubieten, haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Das macht uns mächtig stolz!", freut sich Carsten Schröder, President of Cloud-ERP Haufe X360. "Umsatz- und Kundenwachstum geben uns Recht - das Cloud-Zeitalter hat begonnen und wir können dem Mittelstand alles bieten, um nicht nur auf der Welle mitzureiten, sondern ihr voraus zu sein!"Haufe X360 ist die am schnellsten wachsende Cloud-ERP-Lösung. Die modular aufgebaute 360°-Unternehmensplattform bildet alle Geschäftsszenarien einfach und vernetzt in einem System ab und ist dabei flexibel, skalierbar und kostengünstig. Im Saas-Modell bietet das moderne Cloud-ERP-System alle relevanten Kernmodule und kann durch branchenspezifische Zusatzfunktionen und offene Schnittstellen beliebig zu einem Ökosystem erweitert werden.Über Haufe X360:Haufe X360 ist ein führender Cloud-ERP-Anbieter für klein- und mittelständische Betriebe in der DACH-Region. Die Softwarelösung Haufe X360 kombiniert klassische ERP-Kernfunktionen wie Einkauf, Verkauf, Lagermanagement und Finanzbuchhaltung mit branchenspezifischen und schnittstellenbasierten Erweiterungen, etwa aus dem Bereich HR, Logistik oder E-Commerce.Haufe X360 beschäftigt über 70 Mitarbeitende und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatzwachstum von 120% Prozent abschließen.Über die Haufe Group:Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, derin den Bereichen Software Solutions, Content und Weiterbildung bei der nachhaltigenUnternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. Inden vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt.Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer oder Steuerbot finden dieServices der Haufe Group Einsatz in DAX-Unternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie inKleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Haufe Group PressestelleDaniel FeldMunzinger Str. 979111 FreiburgTel: 0761 898-3907E-Mail: daniel.feld@haufe-lexware.comhttps://www.haufe.de/presseOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5316653