HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,6 Euro belassen. Analyst Oliver Schwarz lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Tochter Cropenergies, die bei ihrer Neuausrichtung nicht alles auf eine Karte setze, sondern sich gleichzeitig an verschiedenen Projekten beteilige. Dies sollte mit der Zeit die Abhängigkeit vom bisherigen Hauptprodukt Bioethanol verringern und zu größeren Kundengruppen führen. Ein positiver Ergebniseffekt auf die Mutter Südzucker sei aber erst ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zu erwarten./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



