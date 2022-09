FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie von Krones in die Liste der "Equity Long-Ideen" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen" mit einem fairen Wert von 108 Euro je Aktie. Analyst Thorsten Reigber hält das von der Kundenstruktur eher defensiv ausgerichtete Geschäftsmodell des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen im momentanen Umfeld für weitgehend resilient. Zudem sei die Bewertung im Vergleich mit den Wettbewerber-Aktien weiterhin günstig, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 08:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 09:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

