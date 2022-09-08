Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 08.09.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 670 internationalen Medien
Breaking News! Elvis – 21 Tage bis zur „Wiederauferstehung“!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 899640 ISIN: US7849331035 Ticker-Symbol: PMH 
Frankfurt
08.09.22
08:12 Uhr
1,250 Euro
-0,020
-1,57 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPAR GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPAR GROUP INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SPAR GROUP
SPAR GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SPAR GROUP INC1,250-1,57 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.