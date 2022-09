Vor US-Börsenstart ist so einiges los. Zuerst gab die Europäische Zentralbank (EZB) einen historischen Zinssprung um 75 Basispunkte im Zuge der Inflationsbekämpfung bekannt. Kurz darauf wurden neue Daten zum Arbeitsmarkt in den USA bekannt. Beides sorgte bisher für Verkaufsimpulse bei Dow Jones und Co.Nach der Erholung zur Wochenmitte steht am Donnerstag an den US-Börsen ein eher zögerlicher Start bevor. Vorbörslich hatten die Anleger erst einmal den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank abgewartet. ...

